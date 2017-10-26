議員稱小巨蛋不委外少賺4億 促北市府重評估

2017-10-26 17:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北小巨蛋目前由台北市政府委託台北捷運公司經營，市長柯文哲曾要求在世大運結束後，委託民間經營，但後來作罷。但台北市議員許淑華今天下午於議會質詢指出，若小巨蛋以促參法OT委外，9年期約獲利可達12.66億元，比北捷自營的8.65億元可多收4億，還不會影響公益性，要求北市府一個月內重新評估，並向柯文哲報告。

許淑華表示，北捷年初曾對外招標「台北小巨蛋委託民間經營管理評估顧問案」，2月由台灣世曦公司得標後，卻在5月19日評估報告出爐前，北市財政局長陳志銘就決定不委外，評估報告92.5萬元等於白花。

財政局解釋，當初是因為台北小巨蛋委託北捷經營的合約，今年底就要到期，才研議有沒有其他增加收入的方式，但後來考量小巨蛋有公益性和政策性用途，認為仍由北市府經營掌握較好，因此作罷。

許淑華則指出，她拜讀整本評估報告後，發現小巨蛋若採委外經營獲利明顯較高，以OT模式簽約9年來計算，土地租金、開發權利金、經營權利金在扣掉地價稅及房屋稅後，市府大約能獲利12.66億元，比起市府自營的模式8.65億足足多出了4億元。

許淑華說，小巨蛋平常只靠演唱會活動維持人潮，平常時段很冷清，若委外經營能為市庫帶來更多收入，為什麼不做，何況評估報告已明確指出，12.66億元是在不影響小巨蛋公益檔期情況下的收入，應該大膽來做。

財政局則表示，由於年底合約就要到期，目前已正和北捷進行重新簽約，延長約期3年。許淑華則要求，就算由北捷延長經營，北捷約期也不能這麼長，因為委外評估的效益就擺在那裡，要盡快向柯文哲報告，因為台北市不僅要節流，也需要開源。

許淑華也說，北捷除經營捷運外，還受託經營貓空纜車、小巨蛋和兒童新樂園，不是做得不好，而是人力就是不夠，既然如此，才更應該考慮將最能賺錢的小巨蛋委託。