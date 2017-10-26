媒體提問「好朋友」江欽良 吳敦義不悅

2017-10-26 17:04

〔記者施曉光／台北報導〕曾有多項前科，在南投縣人稱「江董」的江欽良，今日被檢方以涉嫌介入農會人頭詐貸案帶回偵訊，由於江欽良曾在2009年被媒體踢爆曾與時為立委的國民黨主席吳敦義夫婦及前南投縣長李朝卿夫婦同遊峇里島，吳敦義今日下午探視國民黨全國最高黨齡的資深黨員時，被媒體問及此事，不願多做回應。

對於媒體以「你的好朋友江欽良」提問，吳敦義撇頭離開，邊走時念念有詞，狀似對媒體使用「好朋友」三字頗不以為然，臉色微露不悅，稍後媒體追問最近是否有與江欽良聯絡，吳回「沒有」。

對於媒體在與江欽良的互動上大作文章，吳敦義曾經回應表示，自己認識五湖四海的朋友，江欽良雖然年輕時做過壞事，但知錯能改，又多年認真為地方打拚，一心向善，呼籲大家不要排斥更生人。

吳敦義下午探視這名全國最高黨齡的資深黨員劉秋芳，年齡即將屆滿110歲，黨齡高達90年，在下個月將辦理黨慶活動前夕，國民黨希望藉此喚起黨員認同。

吳敦義除了頒發劉秋芳榮譽狀、金質獎章，國民黨組發會還特別拿出劉秋芳在90年前，於民國16年在中國大陸山西省時的入黨申請書，並送上壽桃提前為劉秋芳祝壽。

在等待劉秋芳時，對於媒體詢問是否覺得總統府有誠意邀請朝野領袖對話？吳敦義僅微笑表示，相關事宜由國民黨秘書長曾永權負責聯繫。