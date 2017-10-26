時區案由內政部主責 國發會：五星旗提案恐逾回應範圍

國發會今日召集相關機關開會，時區案，將由內政部擔任主責機關，經濟部、交通部以及人事行政總處為協辦機關，預計在２周內回應網友提案。（擷取自國發會公共政策網路參與平台）

2017-10-26 16:53

〔記者陳梅英／台北報導〕網友在國發會公共政策網路參與平台中的「提點子」提案檢討時區，引發各界討論，國發會今日邀集相關部會協調，決定將由內政部擔任主責機關，交通部、經濟部以及人事行政總局協辦機關，將於2個月內回應網友提案。

至於10月2日就已經成案的禁掛五星旗提案，國發會資管處處長潘國才表示，由於該案牽涉面向更為複雜，根據公共政策網路參與平台實施要點，只接受與行政院業務範圍內的提案，目前正在請陸委會了解，若超過行政院業務範圍，該提案將無法處理，或者可能就陸委會能回應範圍作回應。

網友日前提議我國時區由目前的GMT+8提前至GMT+9，之後又有網友反提案，希望維持原時區，兩案均在2-3天之內超過5000人附議，順利成案，由於兩案性質相同，將併案處理，今日國發會開會也決定由內政部擔任主責機關。

然而，因時區是否更改，牽涉地理經緯度議題以及中央標準時間報時，還有上下班時間，因此，交通部氣象局、經濟部標檢局與人事行政總處也將一同並列為協辦機關，共同回應網友提案。