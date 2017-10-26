劉世芳批悠遊卡賴帳 北市府用政治干預商業

2017-10-26 16:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對多卡通加值機的分攤，立委劉世芳下午召開記者會，公布104年多卡通的溝通會上，悠遊卡代表的正式簽名，她批評悠遊卡公司如今不認帳，北市府卻想用政治手段干預商業談判。

悠遊卡無法在高雄輕軌使用，引起悠遊卡公司和高捷公司槓上，柯P更揚言北捷禁用一卡通。

高雄市長陳菊今天受訪時則強調，縣市合作應該公平互惠，高雄市不會占人便宜。

劉世芳下午則召開記者會，公布104年多卡通的溝通會上，悠遊卡公司與高雄捷運公司協議簽字，用金管會公布發卡量分擔，悠遊卡應依照商業協議履行，如今悠遊卡公司董事長換人，卻背信毀約。

劉世芳說，他受不了柯P近日來的發言，顯然他是狀況外，根據當初協議，悠遊卡如果在高捷使用率達20％，就應設置加值機，目前假日時段，悠遊卡在高捷使用率已達20％，悠遊卡公司卻黃牛，迄今未設置。

一卡通公司處長王治純說，一卡通要進北捷時，修改讀卡系統及設置加值機，費用交通部有補貼，但北捷仍要求一卡通付6000萬元的授權金及開辦費，一卡通也接受了。

高捷公司指出，悠遊卡未依雙方於去年2月協議簽訂加值機的設置分攤比例，悠遊卡剛付完刷卡進出系統費用4500萬元，但2000萬元系統加值整合費用，卻遲遲不付，因此悠遊卡持卡人恐不能搭輕軌，高捷公司已多次協調並拜訪悠遊卡公司，但無共識。