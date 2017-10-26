小英兩岸交流30週年談話 親民黨按讚

2017-10-26 15:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文今發表台灣、中國兩岸交流30週年相關談話，除提及兩岸和平發展，還以「兩個執政黨」取代「中國共產黨」稱呼。對此，親民黨表示「給予正面評價」，並期待兩岸執政者能放下對立、重建信任，站在兩岸人民立場尋求共識、共利。

對於總統兩岸交流30週年談話，親民黨新聞稿指出「給予正面評價」，表示總統的談話，承認兩岸人民因內戰造成骨肉分離，並舉出當年民進黨主張兩岸人民返鄉探親不應受限，已婉轉表達出「兩岸一家人」之概念。

親民黨表示，總統談話至少三度提及「兩岸和平發展」，不僅呼應中共總書記習近平十九大談話，也顯示兩岸領導人在此已有基本共識，若此能被視為善意展現，甚至落實為「擱置爭議，共謀和平」，對兩岸關係有正面助益。

親民黨指出，總統用「兩個執政黨」取代過去「中國共產黨」表述，可看出總統有意以中性稱謂表達善意，隱含承認兩岸分治之政治現實；且總統也定調兩岸執政黨間非先天不可解之「敵我矛盾」，而是基於誤解及認識不足。

親民黨強調，兩岸執政黨都有難以忽視的慣性包袱與刻板印象，放下對立、重建信任，站在兩岸人民立場尋求雙方共識與共利，才是兩岸人民之福，盼兩岸執政者都能站在可貴的公約數上，尋求兩岸更多交集，方符合大多數人期待。