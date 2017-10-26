領袖座談會變相綁椿？ 中市：符合動支條件

石虎家族的「來虎弟弟」，在意見領袖座談會首次登場亮相，民眾紛紛拿起相機猛拍照。（記者黃鐘山攝）

2017-10-26 15:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府民政局動用第二預備金在28個行政區舉行意見領袖分區座談會，藍營議員楊正中、李中今天（26日）在議會質疑，沒有計畫書就動支，恐是變相綁椿；市府回應，因應政事臨時需要動支第二預備金，讓市政推動更順利，符合法規條件。

市議員楊正中、李中表示，民政局動支第二預備金476萬元，辦理「地方意見領袖分區座談會」，28個區公所也都有配合，但究竟內容是什麼？各區公所卻是一問三不知，因為民政局動用這筆經費只有說明書，沒有計畫書。

議員又說，市府動支第二預備金卻說明不清，恐是變相綁椿，要求民局應遵行計畫、預算、執行、考核4步驟，應儘速提供相關活動計畫供議會監督；議員劉士州也質疑，恐不符合動用第二預備金的要件，應該檢討。

周永鴻表示，這項分區座談會是配合中央前瞻建設計畫，由當區里、鄰長和調解委員等當地仕紳推薦合適領袖人士討論當地需求，並由市長林佳龍當場說明，互動十分踴躍，預計10月底止在全市辦理105場次，盼讓市政推動更加順利。

主計處長蔣建中說明，依照預算法第70條第3款規定「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」，以及直轄市及縣（市）單位預算執行要點第31、32點規定，民政局為舉辦座談會動支第二預備金，符合法規條件。