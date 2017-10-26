盧麗安夫婦戶籍被砍 鄉民叫好：叛國還講那麼多

盧麗安與其先生的戶籍被取消，消息傳出後，引起鄉民討論。（圖擷取自PTT）

2017-10-26 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕國安局與陸委會今天證實，出身台灣的中國共產黨黨代表盧麗安與其先生的戶籍都已被取消，雖然盧的家人得知消息後相當錯愕，但鄉民卻是一片叫好，並認為這是「依法行政」。

盧麗安於1997年到中國上海教書，並入中國籍，今年被推選為中共黨代表，她曾發表「愛台灣也愛祖國大陸」的言論，引起外界關注。國安局副局長周美伍今天表示，根據兩岸人民關係條例規範，盧麗安的戶籍已經被取消，健保等權益也都已消滅。

不過取消戶籍一事，引起盧麗安母親不滿，並質疑政府炒作，她認為，許多人都是雙重國籍，盧麗安卻被取消戶籍，身為平民百姓覺得很無奈。

消息傳至網路後引起討論，有人認為「當個堂堂正正的中華人民共和國人就放棄台灣戶籍不對嗎？哪來炒作？護照都改拿紅色的了 還想享受台灣福利？家人提雙重國籍是支持兩國論？小心中國的反分裂法喔～」。

PTT的鄉民則認為，「老蔣時代 早硃（誅）九族了 還敢在那邊機機歪歪」、「啊不就依法處理，而且這條都20幾年了」、「叛國還講那麼多」、「沒聽過叛國賊還要以禮相待的」。

還有人笑稱盧母對雙重國籍的說法，「盧母：雙重國籍沒有問題 這樣是兩國論嗎？」、「兩國論要害死女兒啦」、「中共十九大代表她媽挺兩國論」。

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