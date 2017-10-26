里鄰整編案爭議不休 南市議會審預算爆衝突

在野黨議員衝上主席台找主席谷暮理論，而與民進黨議員發生推擠衝突。（記者蔡文居攝）

2017-10-26 15:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天續審明年度總預算，擔任主席的議員谷暮．哈就因昨天裁示延審民政局預算，而先審勞工及社會局的預算，引起在野黨議員強烈不滿，今天下午一開議，在野黨議員就衝上主席台找主席谷暮理論，而與民進黨議員發生推擠衝突，最後民進黨議員以氣氛不佳，主動提議散會，開議不到20分鐘就散會。

事後，國民黨議員蔡育輝表示將提案要求就整編案聲請釋憲。

台南市議會前天審查民政局預算時，因里鄰調整案，議員不滿民政局作為，擔任主席的議員谷暮逕自裁示延審民政局預算，今天先審其勞工及社會局的預算，引起國民黨議員不滿，事後國民黨團召開記者會譴責主席包庇民政局，並揚言將強力杯葛後續的預算審查。

今天下午一開議，國民黨議員蔡育輝、無黨籍議員陳朝來便氣沖沖衝向主席台找谷暮理論，民進黨多位議員則上前勸架，並護住谷暮。期間，蔡育輝與民進黨議員唐碧娥發生激烈推擠，陳朝來則憤而推倒主席座椅，現場一片混亂。

事後，蔡育輝等在野黨議員質疑，主席未經大家同意，逕自敲槌裁示延審民政局預算，不僅不中立，也不符議事規則。他強調，國民黨並非不審民政局預算，而是要求凍結里鄰整編預算。

谷暮則表示，因大家對民政局預算有意見，造成預算無法審查，她才會依過去政黨協商的共識裁示先審其他局處預算，民政局預算則延後。不然，不審又不延後，又要清點人數，那大家覺得應該要怎麼辦？

由於爭議未解，市議員邱莉莉認為，今天氣氛不佳，主動提議散會，明天則先審民政局預算。經議員附議後，主席宣布散會，明天預則又回到先審民政局預算。

國民黨議員蔡育輝（藍背心）衝向主席台找谷暮理論，民進黨多位議員則上前勸架。（記者蔡文居攝）

主席谷暮反問，不審又不延後，又要清點人數，那大家覺得應該要怎麼辦？（記者蔡文居攝）