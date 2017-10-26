藍營指市府舉債不手軟 中市：3年撙節367億元

市府舉債不手軟？藍營議員提案要求市府提送「還款攤提計畫」。（記者黃鐘山攝）

2017-10-26 15:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會國民黨團質疑市府舉債不手軟，今天在議會指市府借錢還債、玩弄財政話術，並提案要求市府提送「還款攤提計畫」，經討論後大會通過提案；財政局長林顯傾表示，這3年撙節367億元，目前人均負債仍為6都第2低，財政持續穩健。

藍營質疑市府3年舉債超過629億元，主導財經委員會通過議員顏莉敏、李中、黃馨慧、朱元宏、洪金福等人提案，要求市府提送詳細的「還款攤提計畫」；財經委員會召集人蘇柏興說，借錢做建設可以，更要寫出還錢的計畫流程，說明逐年的還款，這不分藍綠都支持。

顏莉敏也說，市府常自誇節省超過百億，這只證實預算執行不佳而有餘額，並非節省，只是玩弄話術，而編列「債務還本」，更只是舉新債還舊債，並未還本，真正還款時間恐得是下任市長來面對。

林顯傾指出，事實上在縣市合併之前，台中市與台中縣就已負債562億元，而前市府100年至104年的累積債務就已達到845億元。

林佳龍市長上任後，104年、105年預算中，議會同意104、105年預算編列賒借收入209億、213億元，市府實際僅借85億、123億元，2年節省214億元，103年也省下153億元，3年共撙節367億元；議會通過的舉債629億元額度中，仍有263億元並未動用。

他說明，配合水湳經貿園區、第13期、第14期重劃將於109年辦理結算，而捷運場站開發建設收益，也將逐年挹注市庫，因此他在委員會提出109年開始償債的想法，但市府已經每年編列舉新還舊預算。目前全市平均每人負擔債務為3.2萬元，為6都第2低，整體財務持續狀況穩健。