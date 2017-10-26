歡慶人口突破44萬 竹市府辦慶生會

2017-10-26 14:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市戶籍人口已經突破44萬，市府今舉辦慶生記者會，邀請第44萬新生兒與剛登記戶口的新生寶寶及家長共襄盛舉，場面溫馨。市長林智堅說，以後會繼續推動相關育兒措施，減輕年輕父母的生活壓力。

根據竹市人口統計分析報告，竹市人口維持穩定成長，2007年人口總數為39萬9035人，此後每年平均增加3至5千人，林智堅2014年上任時人口已來到43萬1988人，今年9月成長8千多人，突破44萬大關。

市府今天特邀五名剛登記戶口的新生寶寶一起切蛋糕歡慶。第44萬男寶寶林元麒的母親江佳麗說，林元麒在懷胎第39週時還未出生，讓她有些擔心，幸好在9月13日凌晨5點多，終於順利自然產，重達3千多公克。

林智堅說，竹市是全國最年輕的城市，14歲以下人口占全市總人口18％，出生率更是名列前茅，平均每年有將近5千位孩子出生。他自己也有3個孩子，很清楚新手爸媽會遇到的困難與情形，因此市府從生小孩、帶小孩到教小孩都有相關福利政策，希望減輕育兒負擔。

林智堅指出，為獎勵生育，市府分別補助第1胎1萬5千元、第2胎起每胎增加5千元，雙胞胎5萬元，3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元、「保母托育費用補助」等，更提供「育兒指導員」服務，協助新手爸媽輕鬆育兒。

另外，自107學年度起，除中央補助5歲幼兒免學費外，市府更編列7千5百萬預算，待議會通過審議，將加碼補助中班幼兒就讀本市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5千元。