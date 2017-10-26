盧秀燕自爆 上次台中市長選戰 國民黨曾考慮陣前換將

2017-10-26 14:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕表態參選台中市長的國民黨立委盧秀燕，首爆2014年選舉時，黨中央曾考慮陣前換將，前總統馬英九也曾託人找她談，但她為免鷸蚌相爭而婉拒。盧秀燕也轉述，黨主席吳敦義強調台中市長人選，絕無內定。

盧秀燕日前表態有意投入2018年台中市長選戰，讓她與江啟臣成為國民黨內呼聲最高兩人選。盧今接受電台主持人黃光芹專訪，強調宣布參選純粹是呼應鄉親呼籲，且盼在黨內起帶頭作用，但她強調「成功不必在我」。

盧秀燕說，這次會表態參選，主要是因為台中市近年建設停滯、環境惡化，鄉親勸她參選，若她獨善其身就太不負責，儘管國民黨不少同仁仍處於前次敗選的受創狀態，但希望她的參選能起帶頭作用，不論最後提名誰，「成功不必在我」。

對於盧秀燕突然參選是否為國民黨高層授意，盧透露，她僅在黨團大會時，曾與副主席曾永權表達意願，而主席吳敦義也曾強調，對於台北市、台中市長的人選，保證公平公開，絕無內定，且一定要在春節前完成提名。

黃光芹追問上次台中市長選戰事宜，盧秀燕爆料，當時國民黨選情低迷，黨中央曾考慮陣前換將，且當時的主席馬英九也曾託人問她，但因怕鷸蚌相爭、漁翁得利而拒絕，此事連胡志強都不知道，是不希望胡內心有罣礙。

對於台中市長林佳龍，盧秀燕表示林有執政優勢、民進黨全面執政的優勢，但三年來台中市花了6000多億元，卻提不出一個任內由其發起或執行的政積，且林在提高火力發電一事，沒為地方向中央據理力爭，不可原諒。

針對前瞻計畫的爭議，盧秀燕表示前瞻計畫不是只有「Yes or No」，只要是好建設都支持，她反對的是類似育兒百寶箱等亂花錢的部分；對於胡志強任內提出的台灣塔計畫，盧秀燕主張以公民審議方式決定，若像林佳龍獨斷停建BRT，就過於獨裁。