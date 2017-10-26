監委查黨產條例、一例一休 綠委連番轟

監委曾為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，也立案調查一例一休。民進黨立委今連番砲轟，監委的調查對象是行政機關，哪能對立法院通過的法律指指點點？圖為監察院。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-26 14:22

〔記者曾韋禎／台北報導〕監委曾為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，也立案調查一例一休。民進黨立委今連番砲轟，監委的調查對象是行政機關，哪能對立法院通過的法律指指點點？

立法院司法及法制委員會今審查監察院明年度預算。民進黨立委李俊俋質疑，監委有什麼權力針對「不當黨產條例」聲請釋憲。監委處理人民請願案，也要調查結束才聲請釋憲。

監察院秘書長傅孟融說，除了調查結束，聲請釋憲還要經過監察院會通過。

李俊俋批評，監院的釋憲理由有80%與國民黨的一樣，根本就是與國民黨站同一陣線，當時還說什麼立法有問題，結果被批評後就撤掉。他說，監院的理由是要補充前言，但更新後的前言就完全不同了，這是欲蓋彌彰。

民進黨立委柯建銘也質疑，為什麼監院可以調查「一例一休」？這是立法院的法案。

民進黨立委蔡易餘指出，當年監察院彈劾檢察總長陳聰明後，曾針對「法院組織法」規定的檢察總長產生方式聲請釋憲，大法官就不受理。因為法律是立法院定的，監察院不能有意見。

民進黨立委鍾孔炤則質疑，監委這麼愛調查的話，怎麼沒對掀起太陽花學運的陸委會、海基會簽署兩岸服貿協議展開調查？