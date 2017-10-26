兩岸關係與產業發展 許勝雄盼「民間主導、政府參與」

2017-10-26 13:39

〔記者施曉光／台北報導〕中華民國全國工業總會理事長許勝雄今日在陸委會委託亞太和平研究基金會承辦的「兩岸交流三十年回顧與前瞻研討會」擔任與談人表示，面對中共十九大後的兩岸關係新形勢及兩岸經貿需求，期盼兩岸當局藉由「民間主導、政府參與」的互動模式，為兩岸產業融合與兩岸關係的和平發展，發揮積極作用。

他並主張兩岸政府應該發揮智慧，協助雙方企業共同合作進軍全世界市場，結合兩岸企業力量，幫助雙方企業創新成長。

許勝雄針對「兩岸經貿交流及展望」在會中表示，「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）目前只有早收清單項目實施零關稅，後續貨貿協議仍待協商，服貿協議尚未生效，兩岸協議監督條例尚在立法院審議中，兩岸經貿關係全面性的合作及制度化、正常化，尚差最後一哩路，是中共十九大後兩岸必須尋求解決的問題。

他並指出，未來中國與「一帶一路」國家出口占比，如果今後每年提升一個百分點，預計到2023年，中國與「一帶一路」國家的出口占比將上升至1/3，由於「一帶一路」周邊國家的經濟總量占世界比重30％，人口占比超過60％，對台商而言，如何參與是關心課題，兩岸政府應該提供雙方企業合作機會。

此外，曾經擔任陸委會副主委的政大法律系兼任副教授劉德勳就「兩岸社會交流回顧及展望」指出，兩岸關係發展根本是人民的價值選擇，必須遵從普遍民意、民主、人權與法治，不能完全憑藉政治領導人的意志，而兩岸關係的社會與公民對話，應是下一階段的10年，兩岸關係開展的重點，當兩岸民間社會團體密切往來後，也需要逐漸進入政府層次的法律與協議規範。

劉德勳還說，目前台北、北京、香港、澳門等兩岸4地，民間社會往來發展遠遠走在政府規範的前面，政府對應往往是被迫處理，處境艱難，不同政府之間的民主、法律與社會發展存在不小的制度差異，如何摒棄政治成見，由兩岸政府共同思考解決，遠比處理統獨爭議更具急迫性。