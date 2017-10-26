曾參與兩岸會談 邱進益：九二會談擱置一中、無共識

「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」26日在國家圖書館舉行，工總理事長許勝雄（左起）、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、政大法律系兼任副教授劉德勳、亞太和平研究基金會副董事長陳忠信、台大國發所教授陳明通、中國時報駐北京資深特派員王明義等人參與論壇。（記者廖振輝攝）

2017-10-26 13:23

〔記者施曉光／台北報導〕前海基會副董事長兼秘書長邱進益今日參加陸委會委託亞太和平研究基金會承辦的「兩岸交流三十年回顧與前瞻研討會」時發言表示，前陸委會主委蘇起創造「九二共識」名詞，其實是對當年兩岸達成所謂共識的誤解，因為雙方並無完全共識，他並建議蔡政府，現在對岸堅持一中原則，我方又不願意承認，不妨回歸一九八二年國統會第四次會議所通過有關一個中國涵意決議文，回到「兩個地區」的說法。

不過，擔任與談人的前民進黨政府陸委會主委、台大國發所教授陳明通認為，蔡英文總統應保持目前依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務的基調，不必再多提一中的問題，以免被做過多詮釋。

過去曾參與兩岸會談的邱進益強調，他也是「當事人」之一，當時兩岸達成所謂的共識，是兩岸都堅持「一個中國」原則，但雙方對一中內涵認知不同，因此暫時擱置，在事務性會談中不涉一中意義，蘇起創造「九二共識」的名詞是有誤解，其實應該採用「九二諒解」才對，因為雙方並沒有完全的共識。

邱進益說，對方現在堅持一個中國原則，但我方不願意承認，如果要解套，可以重回一九八二年國統會第四次會議所通過一個中國涵意決議文，我方所指的一中是指一九一二年孫中山所創造的中華民國，主權及於大陸，但目前治權僅止於台澎金馬，對方所稱中國是指一九四九年建立的中華人民共和國，雙方共同努力追求未來民主、自由、均富、平等的中國，如此也證實現在中國沒有統一，對台灣而言最好的保險閥。

邱進益質疑，蔡英文總統宣稱依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，但沒有交待憲法是一中憲法還是兩國憲法？蔡政府應該進一步說明，依照兩岸人民關係條例，兩岸就是大陸地區與台灣地區的關係，這樣就可以解決目前僵局，而且又沒有解決一中的意涵，當年兩岸就是因為保留對一中內涵的差異，才有「九二會談」，他呼籲民進黨應回到「兩個地區」的說法，並把擱置在立法院的兩岸相關法律重新拿出來討論，一方面向對岸表達善意，也解決台灣業者的問題。

不過，陳明通認為，很多文字如果被做新詮釋，有了新標籤，原文字脈絡就會被去除，被賦予新意，也就會產生問題，因此處理語言的邏輯要非常小心，而就蔡英文總統來說，只要依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，原原本本的文字，不必再多講一中，就不會被做過多詮釋，而且只要有誠意的守恆，兩岸就可以展開新的互動模式。