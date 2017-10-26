昨放話禁用一卡通 柯態度放軟：不要懲罰人民

柯文哲態度放軟表示，禁用一卡通是最後一招，但不是好方法，「我們還是不要懲罰人民」。（記者簡榮豐攝）

2017-10-26 12:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在議會答詢時放話，當初是時任北捷董座、現任交通部長賀陳旦極力促成一卡通進北捷，呼籲交通部出面協調，讓悠遊卡可在高捷通行，若談判不成，市府不排除祭狠招，讓北捷禁用一卡通。今受訪時再談此事，柯態度放軟表示，禁用一卡通是最後一招，但不是好方法，「我們還是不要懲罰人民」，他的態度是悠遊卡公司先去談判，不行再講。

柯文哲上午出席成功橋拓寬工程典禮前受訪表示，他聽說當年市長郝龍斌態度更強硬，當時只要高雄不開放，就不讓一卡通進來，後來自己上任當市長，時任捷運公司董事長賀陳旦強力主張，希望台北還是要讓一卡通使用，他聽完後覺得應該「心存善念」，最後才選擇開放，結果一卡通現在就採取技術阻擋。

由於交通部次長王國材上午受訪表態要雙方自行解決，還直言「2000萬費用（高捷要求悠遊卡付加值建置費用）是小事」，現場記者也追問柯對這番談話看法，柯聽後不以為然，長嘆一口氣後重申「其實就繼續協商，那就是錢的問題」。

他也隔空再向交通部喊話，「當年是賀陳旦主張，你要不要幫忙？」目前想法就是請悠遊卡公司先去談判，不行再講。柯最後語帶感慨說，其實他都是先表達善意，「不過常常看不到別人的誠意」，讓一卡通禁止在北捷使用，那是最後一招，但不是好方法，「我們還是不要懲罰人民」。