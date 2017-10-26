黃國昌罷免案若成案 中選會：最快12月辦理投票

2017-10-26 12:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案連署人數達標，中選會將在本月底送交委員會審議是否成案。國民黨立委曾銘宗今在立法院內政委員會質詢，問及何時要舉辦罷免投票？中選會主委劉義周表示，若成案，預估最快12月辦理罷免投票。

劉義周指出，如果成案後，依「公職人員選舉罷免法」規定，會有10天時間給被罷免人答辯，答辯書期限屆滿5天內進行公告。

劉義周也提及，若成案後，依法須20至60天內舉行罷免投票，依過去經驗是宣告成案後1個月內舉行，預估最快在12月辦理。