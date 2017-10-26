高雄地院證實 一銀已向慶富提假扣押、假處分

2017-10-26 12:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地院今天證實，昨晚下班後才收到一銀民事訴狀，以債權人身分向法院提出，要求對慶富造船「假扣押」與「假處分」，至於慶富公司目前尚未提出「破產」聲請。

高雄地院發言人行政庭長葉文博表示，一銀所提的「假扣押」等聲請，目前法院尚未分案，承辦法官也尚未收到該案資料，至於債權人的主張，因尚未開庭，媒體若想了解，應向債權人第一銀行詢問。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，檢方至今仍未接獲一銀的刑事告訴狀，無法評論，至於慶富的動向與獵雷艦建造的後續，檢方都會持續密切注意。