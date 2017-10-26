立院、監院高官逾2成 立委促改正

2017-10-26 12:08

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央政府各部會司長級的文官位居簡任12職等，不過在立法院、監察院，超過兩成的文官是12職等以上。民進黨立委段宜康認為，這是不合理的國家制度，應該勇於改正。

立法院司法及法制委員會今審查監察院明年度預算。民進黨立委劉櫂豪詢問，監察院的簡任官有多少人、比重是多少？監院秘書長傅孟融答覆，監院簡任官共82人，佔監院職員的27%。

劉櫂豪指出，整個台東縣政府的簡任官總數都沒監察院的1/3，卻要負責如此龐大的業務。傅孟融解釋，調查官需要有相當程度的歷練。

段宜康接著指出，頭重腳輕的問題不只是監察院，還有立法院，都需要改變。他說，中央政府各部會的司長為12職等，12職等以上就算高階文官，就實際業務而言，到底是監察院忙，還是內政部？

曾任內政部主秘的傅孟融坦言，內政部的業務包羅萬象，12職等以上的文官大概就是主秘、司長與參事。

段宜康說，在立法院，406位職員，委任僅25人，簡任就163人，12職等以上更有94人，佔了22.6%，每個委員會就有主秘、專委兩人的職等高於12職等。監察院共274位職員，簡任就81人，12職等以上多達60人，佔21.9%。

他說，因為機關的地位高，所以職員的地位也高？而不是因為工作繁重而職位重大。這是從以前到現在所造成的不合理制度，要改變這種頭重腳輕的現象，需要勇氣。他希望傅孟融能轉告監察院長張博雅，踏出改變的第一步。