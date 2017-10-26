賴揆拍板 無人機要註冊、實名登記納管

2017-10-26 12:00

〔記者李欣芳／台北報導〕因應遙控無人機活動漸增，為避免影響航道的飛安，行政院長賴清德今天在院會拍板交通部所提修正「民用航空法」， 在器材及人員管理部分，要求自然人所有最大起飛重量250公克以上的無人機均須辦理註冊，也就是採「實名制」登記。

交通部說，這次修法要註冊是要確認身分，確認是本人所有，無人機的註冊也是不希望影響飛航安全。

行政院長賴清德表示，這次「民用航空法」修法草案，以增訂專章方式完整規劃遙控無人機的管理制度，並增訂民用航空運輸業的退場機制與相關罰則，對提升飛航安全、無人機活動秩序，以及健全民航業之管理均有助益，應加速推動。法案送請立法院審議後，請交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法程序。

交通部民航局借鏡美國、歐盟、日本等國家立法經驗並參酌國際民航組織規範，並召開公聽說明會聽取各方意見，朝兼顧社會秩序、民眾生命財產安全及產業應用發展研議修正「民用航空法」，未來遙控無人機將分別由中央與地方政府密切合作、分工管理。

根據政院通過的草案，在器材及人員管理部分，要求自然人所有最大起飛重量250公克以上的無人機均須辦理註冊；對於操作25公斤以上或1公斤以上具備導航能力之無人機須經測驗合格取得操作證。

在活動區域部分，明訂禁限航區、航空站或飛行場四周及高度400呎以上由民航局公告管理，其餘高度400呎以下由地方政府公告管理。