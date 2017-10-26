親民黨提「安心稅改」 薪資所得扣除額倍增為24萬元

2017-10-26 11:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院親民黨團今提出優惠受薪階級、中小企業與年輕人的「安心稅改」方案，包括將薪資所得及幼兒學前特別扣除額大幅提升至24萬元、12萬元；以所得稅率分兩級，分別提供10%與5％的股利抵減比例，搭配13.5萬元的抵減上限。

行政院、國民黨團及時代力量黨團近期陸續提出各自的稅改方案後，親民黨團總召李鴻鈞、副幹事長周陳秀霞今召開記者會，宣布黨團版的「安心稅改」方案，強調黨團版本要讓「三中一青」能夠安心。

李鴻鈞表示，黨團稅改三大目標分別為是以「合併課稅」取代「分離課稅」，避免圖利疑慮；大幅拉高薪資特別別扣除額至24萬元，減低中產階級負擔；提高幼兒學前特別扣除額度至12萬元，減輕年輕夫婦負擔。

李鴻鈞解釋，經試算，適用綜所稅20%以下之中小企業，稅負幾乎不會增加，僅30%以上稅率者才會加稅；股利所得抵減額度部份，則採二級制，所得稅率以5%至20%與30%至40%作為區分，分別提供10%、5%抵減額度比例，加上固定免稅上限額度的13.5萬元。

李鴻鈞指出，黨團版稅改，將薪資所得特別扣除額從12.8萬元倍增至24萬元，經試算，年收低於97.8萬元者，最高僅繳5%綜所稅，減輕中產階級負擔並刺激消費、活絡經濟；幼而學前特別扣除額提升至12萬元，鼓勵生育；股利所得採合併課稅而非分離課稅，讓中小企業安心。

對於內、外資，李鴻鈞表示黨團建議財政部將外資稅率從20%提高至22%，拉近內外資的稅率差距，減少內資企業為規避稅收而成為假外資的情形。

對於親民黨團稅改版本會造成的稅損部分，李鴻鈞表示經試算約為300億元，但近年財政部所徵稅額都超過好幾百億元，與前瞻計畫每年超過的450億元稅收，加上提高2%外資稅率的20億元，可補足此部分稅損。

最後，李鴻鈞強調，親民黨團會趕在今天結束前送案，希望能在27日的立法院院會中，與其他稅改版本一起一讀並付委審查。