「地獄網球場」屋頂還沒蓋成 地板發泡變補丁

內湖網球中心的屋頂還沒有蓋成，卻被媒體踢爆室外球場地板已經開始發泡，台北市體育局則回應，目前正進行整地，會在11月試營運前全面更新。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-26 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運期間，內湖網球中心因為沒有屋頂，導致多名選手中暑、熱暈，遭戲稱成「地獄網球場」。目前網球中心的屋頂還沒有蓋成，卻被媒體踢爆室外球場地板已經開始發泡，台北市體育局則回應，目前正進行整地，會在11月試營運前全面更新。

據《上報》報導，內湖網球中心的室外球場完工不到1年，日前地板就出現發泡情形，被人懷疑是否建商偷工減料或選材不當，目前則是已經剷平，室外球場地板出現多處補丁。

台北市體育局體育設施科長吳偉銘表示，世大運結束後，進行整地工程，發現有平整度不足的問題，但目前幾乎已經全面更新。吳偉銘說，至於加蓋屋頂的計畫，預計將在12月由市長柯文哲定奪，經費壓在2億以內。

網球協會秘書長劉中興指出，網協在郝龍斌擔任市長任內，就有建議場館須有一個活動式屋頂，而且目前國際網球4大賽事，包括溫網、美網、法網和澳網，都在近年來加裝開闔式屋頂。不過，劉中興也強調，網球本來最早是一個室外活動，因應賽事轉播興起，為了比賽能在天氣酷暑或下雨中進行，開始裝設開闔式屋頂。