新北吉祥物超過40隻 朱立倫 ：我也認不得

新北市議員民進黨團議員今天針對新北市吉祥物議題進行質詢，議場擺出約40隻吉祥物，市長朱立倫看了直呼：「有些我也認不得。」（記者賴筱桐攝）

2017-10-26 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」的可愛萌樣，在世大運成功打響知名度，相較之下，新北市缺乏代表性的吉祥物，今天成為市政總質詢焦點，民進黨新北市議會黨團今天在議場擺出約40隻令人眼花撩亂的公仔，要求各局處首長自行「認領」，市長朱立倫看了直呼：「有些我也認不得！」

民進黨團議員陳世榮、沈發惠、李倩萍、李余典、羅文崇等人指出，國慶日舉辦的六都國慶花車票選，台中市吉祥物石虎以4.9萬個讚獲第一，台北市吉祥物熊讚則以3.3萬獲第二，新北市為全國人口最多的縣市，僅獲得2764票，不是籌辦不夠用心，而是新北市沒有具代表性的吉祥物。

李余典說，市府至少有超過40隻吉祥物，最多以水利局莫屬，高達12隻，他要求水利局長古沼格當場認領。

李倩萍質疑，許多局處為了一次性活動設計吉祥物，沒有必要性，例如政風處打擊貪瀆，卻舉辦吉祥物票選活動，最後選出一隻蜜蜂，被網友批評「醜爆了」，是上一個世紀的審美觀，到底有無實質效果？連結性為何？難道因為蜜蜂出現，貪瀆人數因此下降？

朱立倫說，很多吉祥物連他都不認得，也從來沒看過，各局處舉辦活動都喜歡創意，設計造型寶寶、吉祥物、卡通人物等，無可厚非，但為了一次活動去創造，不一定能讓大家印象深刻，進而流傳。

朱立倫認為，效果較好的吉祥物分別是國際少年運動會的天燈寶寶及歡樂耶誕城的方頭熊，受到民眾喜愛，也能代表新北市意象。就城市行銷而言，需要有代表性的吉祥物，以前從中央到地方都推出太多，未來會檢討和整合。