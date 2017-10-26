「蔡習會」有望？ 國安局認為可能性不大

2017-10-26 11:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共19大甫閉幕，因中共總書記習近平提及「兩岸領導人會面」一事，引發外界猜測「蔡習會」是否可能的想像。國安局長彭勝竹今天表示，應務實面對此事，以現況來說，兩岸關係不是習的第一優先，這件事雖然不能說完全沒希望，但「可能性不太大」。

立法院外交國防委員會今天就「中共19大後對台影響與評估」召開會議，邀集國安局、外交部、陸委會與經濟部報告並備詢。中共日前19大時，習近平在政治報告中涉台部分，提及「實現兩岸領導人的歷史性會晤」，引發外界對於「蔡習會」的想像。

民進黨立委劉世芳與國民黨立委江啟臣在質詢時均關切，國安單位對於「蔡習會」的評估為何？彭勝竹表示，中共目前對台還是採取反獨促統政策，在「蔡習會」這件事情上，我方應該務實面對，同時促請中共面對中華民國存在事實。

彭認為，基本上「蔡習會」不能說完全沒有希望，但目前以習近平剛完成19大，在面對國內局勢、鞏固權力核心和國際現況的情形下，兩岸關係不是他的第一優先。彭勝竹認為，習會願意做這件事情的「可能性並不太大」。

陸委會副主委林正義則說，我方當然期待有這種可能性，因習近平想創造歷史，從2015年習對馬習會有這麼大的主動性來看，若「蔡習會」有可能，就代表北京對台政策，已有一個「比較符合對等和尊嚴的安排」。

林正義也強調，這件事若會成，應該是兩岸之間「都要主動」，不是單方面的期待，例馬習會是雙方都有主動和期待。

江啟臣追問，所以意思是現在雙方沒有主動也沒有期待？林正義說明，現在像是堆積木一樣，陸委會和國台辦雖然沒有對話，但過去1年半裡，超過20名官員彼此訪問，且經濟、交通和衛福等政府各部會，還是和中國大陸進行密切的溝通和聯繫。