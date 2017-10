兩岸交流30年 張小月：以民為本、尋找合作新契機

2017-10-26 10:52

〔記者彭琬馨/台北報導〕陸委會主委張小月今以「生命只能從回顧中領悟,但必須在前瞻中展開」(life can only understood in backwards, but it must be live forwards),比喻兩岸交流三十年來的成果;張小月向對岸喊話表示,回首來時路,盼兩岸雙方勿忘初心,抱持以民為本理念,在變局中找尋兩岸合作的新契機,共同思考兩岸互動的新模式。

由行政院大陸委員會主辦、亞太和平研究基金會承辦的「兩岸交流30年回顧與前瞻」研討會,邀請總統蔡英文、陸委會主委張小月、亞太和平研究基金會董事長許信良、總統府秘書長吳釗燮等人出席與會。

張小月致詞時表示,兩岸關係在過去30年間有高有低、有起有落,曾經還一度是軍事對峙狀態,但雙方都願意把政治爭議放在一邊,追求交流互往,因此陸委會相信,兩岸只要願意求同存異,都可以替兩岸關係找到新的機會。

張小月說,從去年520以來,兩岸關係面臨新挑戰、新情勢,政府始終堅持立場,強調承諾不變、善意不變,也不會走回對抗老路,更不會在壓力下屈服,在致力維護兩岸和平中,追求進一步發展。

張小月表示,只要兩岸願意敞開心胸、相互尊重,兩岸人民必能實踐更多夢想,讓國際友人看見兩岸交流的成果、台灣的美好;張小月以「山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村」,比喻兩岸關係面對艱苦挑戰時,只要轉個彎就能找到新天地。