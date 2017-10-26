柯文哲嗆封殺一卡通 交通部：他常常脫口而出

台北市長柯文哲26日出席成功橋拓寬工程開工祈福典禮，典禮前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2017-10-26 10:50

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄一卡通可以刷進北捷，但悠遊卡卻無法在高雄輕軌使用，傳高雄捷運公司要求台北捷運公司須付加值建置費2000萬元，方能使用，雙方「喬不攏」衍生風波，台北市長柯文哲呼籲交通部出面協調，否則將祭出殺手鐧，封殺一卡通。

對此，交通部長賀陳旦昨天表示，交通部立場是希望雙方「不要太計較費用」，應以乘客考量為優先，當初台北市政府同意一卡通進入北捷，也是基於公司商業思考，而非用行政機關立場。

交通部政次王國材今天也表示，悠遊卡在高捷可以使用，但高捷因2000萬元建置費用，希望北捷分攤而引起紛爭。他認為，這是商業談判，兩家公司都是名譽非常好的公司，後面也都有台北、高雄市政府支持，希望雙方坐下來好好談。

王國材表示，當然希望事情趕快落幕，讓悠遊卡趕快進入輕軌。交通部過去希望推動多卡通政策，包括捷運、公車、鐵路等都推行，所有運具都是多卡通，「應不要用這麼小的問題來影響很重要的多卡通政策。」

他也說，柯文哲關心台北悠遊卡權益，交通部尊重，但至於柯文哲說要讓一卡通在北捷不能使用，他則說，柯文哲常常脫口而出，可能不是他真正想的話，雖有談到是最後手段，但希望這事不要發生，柯文哲胸襟也夠，兩邊市政府與北捷、高捷應趕快談一下，多卡通政策大家用得非常好，各卡片公司也發揮優勢，不要為了小事擔擱。