中共十九大後總統首度回應：中國全新執政，正是改變契機

2017-10-26 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕在中共十九大，中共總書記習近平提出六個「任何」後，蔡英文總統今日上午出席 「兩岸交流三十年回顧與前瞻研討會開幕典禮」致詞時首度親自公開做出回應，蔡英文除了強調當年在野的民進黨，為當年政府開放兩岸探親，兩岸關係邁向正常化做出過努力，並認為中國大陸執政黨日前完成召開黨代表大會，進入全新執政階段，她提醒對岸去年520她曾呼籲兩黨放下歷史包袱，展開對話，而現在正是改變的契機，雙方秉持中道、圓融的政治治慧，為兩岸人民創造長久福祉，永遠消除敵對與戰爭的恐懼。

蔡英文表示，展望未來，應珍惜三十年前兩岸關係開放所帶來的寶貴成果，在既有基礎上，擘劃未來三十年的遠景工程，兩岸雙方執政黨必須互相交往，增進信任，才能面對處理兩岸交流事務。

蔡英文還說，在兩岸交流三十週年的此刻，雖然目前兩岸關係維持基本穩定，但她希望可以再進一步改善，而且推動兩岸和平穩定發展的善意與承諾不變，政府不會走回過去相互對抗的老路，但也不會在壓力下屈服，這是政府處理兩岸關係的一貫原則。

蔡英文表示，由於過去政府不接觸、不談判、不妥協的「三不」政策，兩岸往來是政治禁忌甚至違法，但當年老兵身上穿著「想家」的白上衣，穿梭在台北街頭，挑戰政策禁令，當時民進黨雖然在野，力量有限，但勇敢與老兵站在一起，在政府宣布開放探親前，民進黨中常會還通過決議要求政府應允許兩岸人民往來交流，進而促進開放決策，樹立跨時代的里程碑，這是民進黨當時做為在野黨對兩岸關係邁向正常化所做第一份努力。

蔡英文表示，過去從成立陸委會、海基會，制定兩岸人民關係條例，兩岸往來交流進入半官方及官方層次，1992年香港會談，開始兩岸制度化協商，九零年代還進行兩次「辜汪會談」，2008年至2016年兩岸簽署23項協議，政府尊重這些歷史事實，並概括承受各項協議。

蔡英文還說，民進黨在2000年第一次執政時，兩岸關係雖有波折，但八年執政期間仍把增進兩岸交流福祉做為務實目標，當時雙方執政黨因為過去沒有互動淵源，無法穩定發展，但她認為執政者應以全民利益為施政原則，為了兩岸關係穩定發展，雙方執政黨必須互動交往，增進信任，才能面對處理兩岸交流事務。

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