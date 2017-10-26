中共19大後首出聲 蔡英文重申兩岸關係「兩不變兩不會」

蔡英文在中共19大後首度發聲，強調兩岸關係未來發展：「善意不變、誠意不變、不會走回敵對的老路，也不會在壓力下屈服。」（記者廖振輝攝）

2017-10-26 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕行政院大陸委員會委託亞太和平研究基金會辦理之「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」今（26日）在國家圖書館國際會議廳舉行，總統蔡英文也應邀出席，在開幕致詞時她強調兩岸關係未來發展：「善意不變、誠意不變、不會走回敵對的老路，也不會在壓力下屈服。」

總統蔡英文在「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」中致詞，強調今年是開放探親30週年，具有的重要歷史意義，蔡英文還特別敘述當時在「三不政策」背景下，兩岸往來是政治禁忌，但數位老兵穿著「想家」的白上衣，穿梭街頭挑戰政府，甫創黨的民進黨卻力挺老兵，替他們請命。

在政府開放探親前，民進黨中常會就主張應允許兩岸人民往來交流，從而催化政府開放兩岸探親的決策，這是民進黨當時作為在野黨對於兩岸關係正常化所做的第一份努力，彰顯出民進黨以「人民為本」的核心理念。

蔡英文在回顧兩岸交流歷史後，指稱去年520承諾已展現最大誠意，為持續推動兩岸關係穩定發展提供最有力的保證，雖然兩岸關係仍然面臨一些不確定性，維持兩岸和平穩定是雙方最大的共識，強調：「善意不變、誠意不變、不會走回敵對的老路，也不會在壓力下屈服，是我們處理兩岸關係一貫不變的原則。」

對於中共十九大，蔡英文也向習近平喊話表示，中國大陸執政黨剛剛完成黨代表大會，進入全新的執政階段，去年520就職呼籲兩岸執政黨放下歷史包袱、展開良性對話、造福兩岸人民，現在正是一個改變的契機。

蔡英文呼籲，兩岸領導人秉持圓融中道的政治智慧，為兩岸創造福祉，永遠消除敵對和戰爭的恐懼。

相關影音