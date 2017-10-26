統促黨北車快閃慶祝光復節 網友：黑道橫行北車

2017-10-26 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨於本週（24）在臉書上號召，於25日的光復節在台北車站舉行快閃行動，讓「臺灣同胞都能立即感受到光復節的喜悅，並重視這一天對後代子孫產生的重大意義」。25下午3點，統促黨進入台北車站大廳，在進行呼口號、唱歌、跳舞等行動，約9分鐘後離去。

綜合報導，本週25日下午3點，統促黨於北市台北車站進行約9分鐘的快閃行動，慶祝台灣光復節。快閃活動以呼口號開始，一盧姓男子帶著「我是中國人，祖國是中國，日奴滾出去」的標語，在台北車站的大廳喊「我是中國人」；接著由穿著台灣原住民傳統服飾和旗袍的舞者進入北車站大廳，搭配歌曲「大中國」表演舞蹈；最後一主持人於現場說明快閃活動的目的，表示今天要「慶祝台灣光復，期待台灣二次光復」，並以現場快閃參與者合唱「台灣光復歌」結束。

統促黨總裁張安樂事後在臉書上發文表示，民眾熱絡參與這次的快閃活動，「惟年輕人較無感，似乎被台灣教育影響」，也呼籲國民黨若之後再次執政，應「勇於承擔歷史責任」。

網友對於統促黨此次快閃活動，則評論：「這群人什麼時候才會被抓去關？」、「黑道橫行北車」、「今天沒撿到棍子啊」、「怎麼沒被警察盤問，要求出示證件？？！！」。

促統黨總裁張安樂本月受英國《金融時報》訪問，坦承與中國官員互有往來，並被《金融時報》介紹為「前幫派人士」。