批光復節是中國史觀 王定宇：台灣人戲稱是「狗去豬來」

民進黨立委王定宇。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-26 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（25日）曾經是國定假日「台灣光復節」，民進黨立委王定宇在臉書批評，這是典型的中國史觀的歷史觀點，台灣人當年戲稱這是「狗去豬來」。

王定宇表示，官方一直稱10月25日為「台灣光復節」，但歷史上的這一天，是第二次世界大戰結束的終戰日，台灣從哪裡來光復？王定宇批評，這根本是「典型的中國史觀的歷史觀點」，在當年台灣人戲稱這天是「狗去豬來」。

王定宇直言，以台灣人的歷史角度來看歷史，正是這些節日應該被重新檢視的第一步。不過PO文也引起網友論戰，批評王定宇的網友表示，「令尊不就這樣來台灣的嗎？？...用豬來形容，不妥吧？？！！」、「狗去豬來......你不是外省人嗎？豬來了！豬來了！」；挺王定宇的網友則表示，「KMT 洗腦用的 台灣從來也沒有被誰光復過 台灣人要過台灣人自己的節日」、「台灣沒有光復節 那是支那在自己吹噓」、「台灣的令（另）外一個受難日」、「沒有光復，只是終戰！」。

王定宇並連結「狗去豬來」維基解讀。原來前總統李登輝在2015年9月出版的《新台灣的主張》一書中，就曾經提及「狗去豬來」當年被用來形容國民黨繼日本後接收台灣，書中他以台語做出解釋，「狗會曉顧厝，豬來會曉食、袂曉做代誌」（狗會看家，豬來卻只會吃、不會做事）。當時日本駐台代表沼田幹夫應邀出席新書發表會上致詞時，以「大家好，所謂『狗去豬來』，我是狗的代表」幽默自嘲來回應，並推崇李登輝是偉大的政治家。