被爆「假傳聖旨」暗助慶富紓困 一銀否認

2017-10-26 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕「獵雷艦」聯貸案主辦行第一銀行昨晚宣布，承攬獵雷艦案的慶富造船因資金不到位，正式宣布違約。但有消息指出，蔡政府在早已表明公事公辦的情況下，一銀卻疑似「假傳聖旨」，有意助慶富紓困。不過一銀上午否認傳言，強調聯貸銀行團成員，皆秉持聯貸合約處理，各自依其專業判斷進行案件債協申請。

根據《上報》報導，行政院長賴清德日前就獵雷艦案一事清楚表態，必要時會「壯士斷腕」，府院高層的立場也很明確，無意收拾自馬政府時期留下的爛攤子。

但有知情人士透露，一銀董事長蔡慶年等高層，在一次與其他八家聯貸銀行主管商討慶富紓困方案時，一名高層在會議中極力遊說，強調「國艦國造是政府國家政策，公股銀行一定要支持」、「一定要給予慶富支付利息展延，同意其債務協商」等語，甚至還說財政部和金管會都同意慶富提出的紓困，不能讓其破產。

報導中提到，蔡政府「國艦國造」的主要目標是「潛艦」，並非由馬政府時期力推由慶富得標的獵雷艦，一銀高層卻試圖以「全力配合國家政策」帶過，有魚目混珠的嫌移，且一銀在當時也未認定慶富延遲2個月，共計3千萬元的利息未繳是否違約，亦未與其他聯貸銀行討論此事，僅討論該如何「配合政府政策」，認為有失銀行專業。

駁斥假傳聖旨 一銀：各銀行自行判斷核准

〔記者盧冠誠／台北報導〕一銀表示，有關慶富案承做與核貸，包括一銀在內的聯貸銀行團成員，皆秉持聯貸合約處理，各自依其專業判斷進行案件債協申請。

對於有媒體影射「假傳聖旨」，一銀鄭重澄清並表示，9月6曰債務協商會議上，各個銀行都有參加，都同意根據經濟部工業局的債協方案，各自帶回去判斷申請核准，絕對沒有所謂假傳聖旨的事情。