台海最好狀態 李顯龍：「繼續僵持」

新加坡總理李顯龍在華府演說，指台海兩岸僵局關鍵在「九二共識」。（資料照，記者曹郁芬攝）

2017-10-26 08:15

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕新加坡總理李顯龍今天表示，台海領導人現在無法會談是因為兩岸有基本的觀點差異以及互信問題，因為「用語舉足輕重」，不管「九二共識」的意義是什麼，那是中國與台灣國民黨打交道的基礎。

李顯龍今天在「外交關係協會」發表演講並接受聽眾提問。他說，兩岸出現僵局，最好的狀態就是僵持下去而不惡化，不過情況有可能惡化，因為中國在建造航母在內的軍事力量，以防有天情勢失控，「我希望這一天會向後推遲」。

李顯龍說，現在民進黨的蔡英文決定不能再用「九二共識」的詞句，必須尋找其它的正式用語，一個看起來似乎一樣，但對蔡的支持者來說，更接近綠營的立場，一個更傾向或利於分離的台灣的用語。但中國說「不」，不是這個用語，「九二共識」才是他們同意並堅持下去的。

李顯龍表示，他完全了解中國的立場，因為如果中國接受了一個新的正式用語，就無法回到「九二共識」了，用切香腸的方式，有一天台灣會走到他們不樂見的地位。

李顯龍說，這是一個很難解決的矛盾，中國不能妥協，但他也無法預見蔡英文回頭，她同意「九二共識」會失去蔡英文基本盤的信任和支持。因而，兩岸出現僵局，最好的狀態就是僵持下去而不惡化，不過情況有可能惡化，因為中國在建造航母在內的軍事力量，以防有天情勢失控，「我希望這一天會向後推遲」。

至於新加坡在兩岸會談上扮演的角色，李顯龍回答，「非常有限」，馬英九總統與習近平主席二０一五年十一月在新加坡的會談，他們提供的「只是會場和茶水而已」，那是他們的會談，雙方覺得到新加坡會面很自在，新加坡樂意做東道主，沾一點光。習馬會可以在上海或台北舉行，或是香港，但新加坡是個中立地點，與兩邊都是朋友，對雙方有用，所以發生了。