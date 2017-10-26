一銀宣布慶富違約 黃國昌：當初的決策者出來面對！

一銀終於在昨天深夜宣布慶富違約，如果國防部獵雷艦專案不繼續執行，本聯貸案最大的可能損失約為125億元。圖為獵雷艦原型艦。（慶富提供）

2017-10-26 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕針對慶富造船205億元「獵雷艦」聯貸案，主辦行第一銀行25日晚間表示，由於慶富資金不到位，因此正式宣布違約，如果國防部獵雷艦專案不繼續執行，本聯貸案最大的可能損失約為125億元。時代力量立委黃國昌表示，歹戲拖棚這麼久，在謊言再也無法掩蓋、欺騙再也無法隱瞞後，一銀終於在昨天深夜宣布慶富違約，「請當初的決策者出來面對！」

黃國昌在臉書上表示，獵雷艦案從2014年10月決定交給「能力、財務與國安」都有問題的慶富開始，歷經2015年遍尋不到銀行願意貸款，到2016年2月終於由第一銀行主辦205億的無擔保放款，參與的全部都是公股行庫，不僅整個過程荒腔走板，事後更對慶富種種的違法、違約，不是裝作不見，就是包庇縱容。

黃國昌指出，慶富陳慶男家族洗了一堆錢到中國，在義大利建造中的船還不屬於我們，留下的只有「至少」150億元的債務，準備再度交給全民埋單。黃國昌說，請當初的決策者與主事者，出來給大家一個交代，並請行政院組成的專案小組與法務部檢調，務必徹查到底，給全體國人一個交待。