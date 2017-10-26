中國經濟發展重點重疊台灣 專家：兩岸產業競爭加大

中共19大習近平報告，揭諸經濟發展重點與台灣重疊，將加大兩岸產業競爭。（路透）

2017-10-26 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕專家解讀19大後的中國經濟開放程度，認為對外商投資確立「負面清單管理制度」，但清單可能會很長，且在已揭的中共總書記習近平報告中顯示，中國未來經濟發展重點與台灣重疊性高，預見兩岸產業競爭將加大。

《中央社》報導，在一項名為「中共19大新人事與政策動向」座談會中，資訊工業策進會產業情報研究所資深總監陳子昂指出，未來中國經濟發展的重點包括深化供給側結構性改革、AI人工智慧和互聯網+（網路+），這些領域相當程與台灣發展重點重疊，可預見兩岸產業競爭將加大。

他並認為，中國未來10年的經濟推動目標，將是「一帶一路」而非自由貿易區。

另外，從習近平報告中也確定，中國對外資投資制度，將終結30多年的「審批制」，從明年起將改為市場准入負面清單（即負面表列）制度；從表面上看，是中國對外商投資的重要開放，但是，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈則認為，這份清單會很長，且會有嚴格的管理規定。

根據之前中國官媒的曝露，中國將自2018年1月1日起，全面實施「市場准入負面清單制度」，涉及範圍相當廣泛；且在已有天津、上海、福建、廣東、浙江等10多個省市試行了市場准入負面清單制度。