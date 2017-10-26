習近平學川普？ 19大新常委記者會一堆外媒被封殺

中國外媒協會（FCCC）表示，中國政府疑似封殺不受當局歡迎的外媒。（路透）

2017-10-26 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨中央政治局七名常務委員在昨日出爐，成為全球政壇關注焦點。但在新常委的媒體見面會中，許多國際主流媒體沒有收到採訪邀請，疑似遭當局封殺，與中國領導人習近平所說的，「我們一貫歡迎客觀的介紹和有益的建議」成強烈對比。

根據《衛報》報導，昨日的政治局常委媒體見面會中，包括英國《衛報》、《BBC》、《金融時報》、《經濟學人》及美國的《紐約時報》等，都沒有收到採訪邀請。

報導中提到，英國《每日電訊報》與北京《中國日報》簽有合約，以每年80萬英鎊的價格定期刊載共產黨宣傳活動，被認為是獲邀採訪的主要原因之一。

中國外媒協會（FCCC）對此發布聲明表示，此次的記者會是中國核心領導階層的重大盛會，因此，將這些外媒排除在外，很難不讓人聯想是中共想傳達一個訊息，那就是「透過封殺，做為對不得中國官方歡心媒體的懲罰」，FCCC強調，這嚴重違反了新聞自由。

前北京外國語大學新聞學教授喬木直言，中共顯然想要阻擋這些「麻煩製造者」，此舉反映出中共當局對於無法管控西方媒體言論的無力感，「情況只會越來越糟，更多的西方媒體網站會被封鎖，記者將會被驅趕，或者更難拿到簽證」、「在習近平的新時代中，房間裡只容得下一種聲音。」

對此，中國外交部發言人耿爽解釋，「我能說的，就是我們歡迎外國媒體採訪並報導十九大會議，外媒的採訪資格一律按照法律規範處理。」而在發給《法新社》的聲明中則說，「當局盡全力讓更多的外媒參與採訪，我們希望能歡迎真正關心中國發展，以及能提出客觀看法的人士。」