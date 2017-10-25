名片德文「無中華民國」 謝志偉：加註台灣對抗一中矮化

2017-10-25 20:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立院黨團今天痛批駐德代表謝志偉是「外交恥辱」，名片德文僅印「台灣代表」，一還天發6則臉書文罵國民黨、蔣介石與國旗，乾脆辭職回台當名嘴。謝志偉今天在臉書發文說，「本人聯結中華民國與台灣之心」呈現在名片的中文為「中華民國（台灣）駐德代表」，而德文則是「Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland」（台北駐德代表處），頭銜則是「Repräsentant von Taiwan」；加註「Taiwan」是對抗中國矮化我國的「一中原則」。

謝志偉在臉書專頁發布專文，回應國民黨立委楊鎮浯日前在立法院質詢時，批評駐德代表處舉辦國慶酒會，懸掛的紅布條上，德文竟無「中華民國」，僅寫「慶祝一個民主政體的106年生日」。謝志偉說明，事前寄發邀請函給賓客時，函上清楚寫了「Republik China」106年國慶，飯店外面也掛了大幅國旗；而酒會主旨是「Eine Demokratie feiert eine Republik」（民主為民國慶生），為的是要彰顯今日台灣的民主成就與當年拋頭顱灑熱血創建「Republik China」的英雄精神是相連結的，也與18、19世紀一些德意志文人如冒著生命危險對抗皇權、追求立憲之哥廷根7君子的精神是相通的。因此布條中德文標題的設計，也延續此主旨，寫上「慶祝一個民主政體的生日」。

謝志偉進一步說，他認為駐外單位國慶的重點不在「酒會吃喝」，而在「聚會演講」，他利用此場合，向6、700位德國各界賓客闡述，誕生於1912年的亞洲第一個民主國，如何渡海來台、走過白色恐怖年代，最後成為中華文化圈唯一的民主典範，今更承受著中共的打壓。謝志偉也強調，這是台灣民主前輩與今日「DPP、KMT、PFT、NPT」等政黨共同競爭與努力的成果。

謝志偉也對國內部分政治人物與媒體喊話說，台灣外交人員不分藍綠，共同捍衛「自由與民主，主權與人權」，當國際上已無與中國爭「China」的空間與可能，盼「莫讓台灣的外交成為中國的內戰」。