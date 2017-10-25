台美合作培訓太平洋島國青年領袖 簽署新5年期計畫

2017-10-25 18:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天上午舉行「太平洋島國青年領袖培訓計畫」結訓典禮，此計畫由我國外交部與美國夏威夷東西中心（East-West Center）合作，為帛琉、索羅門群島、諾魯、吉里巴斯、斐濟、庫克群島、法屬波里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞及萬那杜等太平洋島國青年領袖提供訓練。外交學院副院長洪慧珠今並與美國東西中心院長魏理庭（Dr. Richard Vuylsteke）簽署下一期合作備忘錄。

外交部外交學院與美國東西中心自2013年起，合作執行「太平洋島國青年領袖培訓計畫」，第5屆培訓於今天舉行結訓典禮暨歡送茶會。該計畫為太平洋島國友我國家提供訓練，辦理迄今已為太平洋地區15個國家成功培訓122位各界菁英。外交部表示，申請者逐年增加，本計畫已成為該地區最具代表性領袖培訓計畫之一。

洪慧珠與魏理庭博士今在結訓典禮上，於外交部政次章文樑主持見證下，簽署新的5年期（2018－2022）瞭解備忘錄，應邀出席的美國在台協會官員及太平洋島國駐華使節均在場觀禮。外交部指出，新的5年期計畫將分別在夏威夷「東西中心」及外交學院舉辦為期4週及6週的聯合國「永續發展目標」（SDGs）課程，內容涵括氣候變遷、綠能、環保、衛生福利、農漁業、經濟發展、災害防治、教育、性別主流化、文化傳承及原住民等議題。

外交部進一步指出，新的合作計畫預計在未來5年內，共同培訓102位極具發展潛力的島國青年領袖。充分彰顯台美關係緊密友好，以及兩國共同落實推動太平洋地區永續發展所需能力的決心。

在今天的結訓典禮上，來自帛琉、索羅門群島、諾魯、吉里巴斯、斐濟、庫克群島、法屬波里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞及萬那杜等10個太平洋島國的26位學員，獻唱英文歌曲「Stand by Me」與苦練多時的中文名曲「月亮代表我的心」，以及島國舞蹈表演，精采演出令人驚艷。章文樑也在典禮中期勉學員返國後運用所學、貢獻所長，繼續促進與我國情誼。

參訓學員則表示，台灣的成功發展經驗是太平洋島國的學習典範及迎向未來的窗口，感謝台灣繼續推動此一計畫，讓學員有成長機會。