台美合作培訓太平洋島國青年領袖 簽署新5年期計畫

2017-10-25 18:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天上午舉行「太平洋島國青年領袖培訓計畫」結訓典禮，此計畫由我國外交部與美國夏威夷東西中心（East-West Center）合作，為帛琉、索羅門群島、諾魯、吉里巴斯、斐濟、庫克群島、法屬波里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞及萬那杜等太平洋島國青年領袖提供訓練。外交學院副院長洪慧珠今並與美國東西中心院長魏理庭（Dr. Richard Vuylsteke）簽署下一期合作備忘錄。

外交部外交學院與美國東西中心自2013年起，合作執行「太平洋島國青年領袖培訓計畫」，第5屆培訓於今天舉行結訓典禮暨歡送茶會。該計畫為太平洋島國友我國家提供訓練，辦理迄今已為太平洋地區15個國家成功培訓122位各界菁英。外交部表示，申請者逐年增加，本計畫已成為該地區最具代表性領袖培訓計畫之一。

洪慧珠與魏理庭博士今在結訓典禮上，於外交部政次章文樑主持見證下，簽署新的5年期（2018－2022）瞭解備忘錄，應邀出席的美國在台協會官員及太平洋島國駐華使節均在場觀禮。外交部指出，新的5年期計畫將分別在夏威夷「東西中心」及外交學院舉辦為期4週及6週的聯合國「永續發展目標」（SDGs）課程，內容涵括氣候變遷、綠能、環保、衛生福利、農漁業、經濟發展、災害防治、教育、性別主流化、文化傳承及原住民等議題。

外交部進一步指出，新的合作計畫預計在未來5年內，共同培訓102位極具發展潛力的島國青年領袖。充分彰顯台美關係緊密友好，以及兩國共同落實推動太平洋地區永續發展所需能力的決心。

在今天的結訓典禮上，來自帛琉、索羅門群島、諾魯、吉里巴斯、斐濟、庫克群島、法屬波里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞及萬那杜等10個太平洋島國的26位學員，獻唱英文歌曲「Stand by Me」與苦練多時的中文名曲「月亮代表我的心」，以及島國舞蹈表演，精采演出令人驚艷。章文樑也在典禮中期勉學員返國後運用所學、貢獻所長，繼續促進與我國情誼。

參訓學員則表示，台灣的成功發展經驗是太平洋島國的學習典範及迎向未來的窗口，感謝台灣繼續推動此一計畫，讓學員有成長機會。

  • 外交部外交學院與美國東西中心簽署新一期太平洋島國青年領袖培訓合作瞭解備忘錄。（記者呂伊萱攝）

    外交部外交學院與美國東西中心簽署新一期太平洋島國青年領袖培訓合作瞭解備忘錄。（記者呂伊萱攝）

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