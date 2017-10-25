預算編好編滿編到下任 議員批柯：有確定當選嗎？

2017-10-25 19:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午至議會進行107年度台北市地方總預算案報告，預估明年歲入計列1648餘億元，較上年度增加39.92億元，增加2.48%，歲出1746餘億元，較上年度增加88.73億元。北市國民黨議員質疑，柯市府連續預算編列多達550億元，甚至「編好、編好、編過屆」，編到民國113年度，是下下任市長的事情，有必要好大喜功嗎？

王鴻薇表示，柯文哲任期只剩下一年多，但卻連下一任市長的錢都「編好編滿」了，超過550億，「你確保你下一任一定會連任成功嗎？」柯則回說「市場、捷運就會一路蓋下去，資本支出會留下來」。

王更舉例台北市音樂圖書中心，竟然編到民國113年，是下下任市長的事，可以這樣花下一屆的錢嗎？有必要好大喜功嗎？市議員徐弘庭也質疑，柯連續兩年二備金高達12.5億元，上個會期就已經要求，若議會沒有審議過的議案，不可先動支二備金做評估規畫設計費，但文化局卻有4個案子高達6千萬元規畫預算動支二備金，實在太離譜。

秦慧珠則針對柯市府近期「力推」的台北敬老卡開砲，痛批從郝市府時代就已經是編列每個月480元長者乘車補助，柯卻公開說「我刪掉1500，給你5700」這是騙很大，一毛都沒增加，柯文哲解釋說，以前只能搭公車，現在範圍變大可搭捷運，秦抨擊柯說謊，柯則搶答說，以前480元很少有用完。