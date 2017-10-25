國慶酒會德文標題無中華民國 謝志偉：彰顯台灣民主成就

駐德代表謝志偉說，國慶酒會舞台布條德文標題沒寫中華民國，而寫「一個民主政體」，不在告訴賓客「我們在慶祝什麼？」，而是在延續邀請函的德文標題，彰顯台灣的民主成就。（駐德代表處提供）

2017-10-25 18:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨立委指控，我駐德國代表謝志偉在今年代表處舉辦國慶酒會的舞台上的標題，中文寫「中華民國106年生日」，德文卻為「慶祝一個民主政體的106年生日」，沒有「Republik China」。謝志偉則透過臉書粉絲頁陳述設計理念，強調國慶布條的中德文原本就有不同考慮，德文標題不在告訴賓客「我們在慶祝什麼？」因為邀請函已清清楚楚寫了「Republik China」106年國慶，舉辦國慶酒會的飯店外面也掛了大幅國旗，而是在延續邀請函的標題「Eine Demokratie feiert eine Republik」（民主為民國慶生），是為彰顯台灣的民主成就。

謝志偉說，國慶的重點不在「酒會的吃喝」，而在「聚會的演講」，要為賓客闡述這個誕生於1912年的亞洲第一個民主國後來渡海來台灣，台灣再走過38年戒嚴及白色恐怖的年代，最後成為中華文化圈裏唯一的民主典範，並肩扛捍衛自由與人權的重任，而承受著中共的打壓。

對於國慶布條的中文及德文差異，謝志偉說，為的是要彰顯今日台灣的民主成就，這與當年拋頭顱灑熱血創建「Republik China」的英雄的精神是相連結的。

謝志偉指出，這是台灣過去幾十年來的民主前輩及今日台灣朝野政黨共同競爭與努力的成果。2300萬人在國內外慶祝中華民國之生日的意義亦在此。

謝志偉也向友人陳述，他在名片上聯結中華民國與台灣，中文為「中華民國（台灣）駐德代表」，而德文則是「Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland」（台北駐德代表處），頭銜則是「Repräsentant von Taiwan」。傳統上，我國在無邦交國的名片上之外文是既「Republic of China」，也無「Taiwan」的，他加註「Taiwan」就是要對抗中國矮化我國的「一中原則。

謝志偉也向友人慨嘆，「莫讓台灣的外交成為中國的內戰」。他強調，台灣的外交人員其實不分藍綠、不論是在第一線或後防都在捍衛一個價值：自由與民主，主權與人權。當在國際上已無與中國爭「China」的空間與可能，大家到底奮鬥的目標為何？當年推翻滿清的林覺民、陸皓東等人其精神與台灣多少民主先烈與先辈不也相通？他在國外以台灣的角度這樣慶祝「中華民國」的生日，與西方民主前人之的痕跡接軌不也是個可能嗎？