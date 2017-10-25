康寧祥：對未來的自由選擇權是台灣最終保障

2017-10-25 18:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共19大甫閉幕，牽動亞太區域情勢。前總統府資政、台灣亞太發展基金會董事長康寧祥今天表示，他直指台灣迄今「沒有完成國家」，面對國際和中共的挑戰，台灣要看見自身國家利益，對外堅持國家主權，「解主權的嚴」。最重要的是，台灣對其未來的「自由選擇權（Freedom of Choice）」，將是台灣最終極、最強大的保障。

康寧祥今受台北西區台語扶輪社聯合會邀請，和400多名企業界及知識界菁英分享「再造福爾摩沙」專題演講。康寧祥曾於1970年受辜家辜偉甫之邀，於台北西區扶輪社開講，時隔47年再度於台語社講演，康寧祥心情分外激動，演說時慷慨激昂。

康寧祥以台灣為主體，一路細數台灣人與台灣社會在歷史中的角色；從日本與清帝國簽訂割讓台灣的馬關條約開始，至二戰末期美軍曾規劃佔領台灣，爾後終戰日本投降。康寧祥特別指出在日本投降與「中國」接管台灣之間，有71天的「無政府狀態」，他引述日本東京大學前總長矢內原忠雄當時的形容：「台灣站在日本與支那兩團火之間，當日本這團火即將熄滅，另團火尚未於台灣灼燃之際，台灣本身會發生什麼樣的變化？」

康寧祥接著列舉戰後蔣介石如何在台佈置情報網與應對228事件，並透過特務與軍隊，為台灣帶來陰狠的中國統治模式。時至今日，康寧祥認為，以矢內原忠雄的比喻來說，日本這團火「雖已熄滅但並未消失」，而現在中共仍持續從內應、輿論、心理、法律、經濟與軍事等層面，對台威脅與統戰；支那這團火「來勢更洶」，且正「大大地燃燒台灣」，把大家燒得暈頭轉向。中共19大後會怎麼燒？康寧祥並無確論，但他認為不僅台灣社會對此擔憂，亞太區域內國家心裡也都焦躁不安、慌亂恐懼。

對於台灣前途，康寧祥認為，對內、台灣需要有堅強的軍事防衛力量，對外、在國際關係上，則要堅持國家主權，否則中共更容易「不戰而吞併台灣」。康寧祥表示台灣社會需要認清，台灣現雖完成民主，「但沒有完成國家」，過去社會曾衝破國民黨戒嚴，現在更要衝破國際限制，「解主權的嚴」。

康寧祥指出，學界長期以大國國家利益架構來看台灣國家利益，缺乏、甚至誤導對於台灣國家利益的完整探討。他認為，台灣至關重要的國家利益，就是「對未來的自由選擇權」。或許有人或政黨可以在經濟誘惑下向中國投降，但他強調，「自由選擇權」絕對是台灣最終極、最強大的保障，不僅適用於兩岸未來，也反映台灣的民主生活以及亞太地區的和平。「因為有選擇自由，才知道主權珍貴」，全民才會犧牲一切來保護台灣民主與人民幸福；而這也是中國之外其他國家可以接受的選擇。