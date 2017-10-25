翻轉人民薪資所得 民進黨提「以人為本」大戰略

2017-10-25 17:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天中常會通過「關於黨對台灣當前經濟與產業的新論述」，民進黨新境界智庫副執行長陳錦稷會後表示，面對世界新局勢的挑戰，民進黨提出「以人為本」的經濟成長整體大戰略，跟過去強調成長、數字不同，希望給人民發揮才能的機會、翻轉薪資與所得、提升生活環境品質。

蔡英文在9月底於民進黨全代會中曾宣示，以前每當內外部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向，她會盡快啟動一整套新論述的討論過程，請智庫針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、以及「國土規劃」等12大面向逐項討論。

陳錦稷說，民進黨重返執政後，致力於台灣軟硬體基礎建設的改善，以及整體經濟、產業結構的實質調整，作為正是因應變動的世界經濟秩序所做的努力，未來也會加強推動結構改革，致力追求包容性的成長，翻轉薪資所得。

陳錦稷解釋，一般人在考慮工作時，會考慮工作是否能發揮才能？薪資能否成長？生活環境如何？希望讓人民有展現才能的機會、翻轉薪資跟所得、提升生活環境品質，這是在產業經濟政策上的新論述。

民進黨發言人吳沛憶會後轉述，蔡英文主席裁示，黨的文件確實需要與時俱進，尤其這是民進黨第二次執政，再次檢視黨的價值和想法，讓民進黨現在的政策和價值，都能在一定程度上不違背過去價值，且夠更強化。