南市議員李退之接任副主委？林聰賢：尊重政院決定

2017-10-25 17:23

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會副主委翁章梁日前為參選嘉義縣長請辭，今天下午農委會特別為翁章梁舉行歡送會。外界關注接任人選，今天也傳出將由現任台南市議員李退之接任。對此，農委會主委林聰賢表示「尊重行政院決定」。

歡送會上林聰賢致贈農業獎章給翁章梁，農委會也送翁章梁1台蘋果電腦。翁章梁說，要把電腦拿來開直播、網路社群經營、同時要經營臉書打選戰。

翁章梁坦言自己本身非農業專才，剛上任連各局處首長名字都還叫不出來就到立院質詢，3個月瘦了8公斤，還好農委會的幕僚同仁幫他度過前3個月最困難的時期。這1年半來農委會教了他很多東西，很感謝農委會。

他也提到，回到嘉義縣參選，在農委會獲得的農業知識有助於他對農漁業的判斷，而未來農委會有好的政策方向，嘉義縣也願意全力配合，讓嘉義縣變成是一個可以實驗，而不只是施作的場地，來照顧嘉義縣農民。

林聰賢表示，3位副主委的專業都有分工，互補性強最好，像是黃金城專長在畜牧或對外談判；陳吉仲是農業經濟。而農林漁畜還有不同領域，專業的部分，政務官可以把不同專長整合在一起是最好的，但人選最後尊重行政院的決定。

對於今天傳出將由台南市議員李退之接任副主委，林聰賢被問到時並未證實，只表示，「人選最後尊重行政院的決定」。

李退之是現任民進黨籍台南市議員，今年3月，李妻郭貞慧爆出在台南市東區違停，車子遭拖吊時跑出來求情，希望只開單不要拖吊，但警察並未理會；該名警員事後遭到督察體系的警官傳喚約談，引起警界基層反彈，質疑郭女仗著市議員夫人的身分向警局施壓。