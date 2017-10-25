柯嗆「這不是你專業」 議員要他為失言道歉

2017-10-25 15:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今赴議會進行107年度施政計畫及預算報告，在大會開始前，多名議員要求柯針對上週專案報告出言不遜道歉。在主席陳錦祥裁示下，柯雖態度放軟表示誠摯道歉，不斷強調「議會監督行政天經地義」，自己沒有惡意，甚至把「失言」推給官員，指問題出在資訊不對等，還稱自己當時有些反應是因為「太開心了」，願意道歉，仍有多位議員鼓譟。

市長柯文哲上週至議會進行專案報告，當國民黨市議員郭昭巖質詢內湖之心BOT案權利金過低時，柯竟回嘴「這不是郭議員你專業」，稍後民進黨市議員王世堅質詢，柯也冷回「你（質詢）時間到了」。

上午柯文哲至議會進行明年度施政計畫報告，多位議員要求柯針對上週出言不遜道歉，痛批柯態度傲慢不可取。國民黨市議員吳世正批評，就算議員小學沒有畢業，也可以監督市府，這就是民主憲政運作制度，何時首長可以質疑不是議員專要求不要問。王鴻薇也批評，如果要講專業，會計也不是柯的專業，那是不是要把市長趕出去？

市議員秦慧珠則酸柯，民調低就謙卑，民調高就會「搖擺」（台語，指態度傲慢），「你除了懂葉克膜，哪懂預算？」秦慧珠批評柯柿子挑軟的吃，覺得郭昭巖是小妹妹，就羞辱她。至於柯跟世仇王世堅嬉皮笑臉，就不多說，但時間到了是計時器、議長的事情，如果願意跟世仇王世堅道歉「樂觀其成」。

市議員汪志冰直言，她一直觀察，講到現在都幾位議員要求道歉了，柯卻是頭也不抬、眼也不看一眼的，自以為頭低低、頭過身就過，但從身體語言就可以感受到柯對議會的不尊重；上禮拜打人家兩個巴掌，現在卻來要錢，「這錢我們給得下去嗎！」痛罵柯文哲跋扈、囂張的態度不可取。

無黨籍市議員李慶元也怒嗆，柯文哲面對議員提出的質詢，之前竟在簽呈上批示「依法進行，不必受民意代表干擾」，口口聲聲說要全民開放、公開透明，結果現在看到根本一點都沒有開放透明。

在主席陳錦祥裁示下，柯文哲上台道歉，他數度強調議會監督行政天經地義，並對郭昭巖喊話「相信我對你沒有惡意」，但問題是資訊不對等，之後會秉持謙卑的心情面對議會。此外，對於打斷世仇王世堅質詢，柯則說是因為質詢時間到了，太開心了才會一下子脫口而出，針對侵犯到副議長主持議會的職權，也在此向主席致歉。