談選舉年總預算 柯文哲：不舉債、社福支出最大宗

2017-10-25 15:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會將要審北市府明年度總預算案，攸關台北市長柯文哲明年選舉年施政；柯文哲今下午赴議會說明預算案，拋出明年不舉債、社會福利為最大支出、掃毒列施政重點。

根據北市府總預算報告，107年度歲入1648.55億元，較上年度增加39.92億元；歲出1746.32億元，較上年度增加88.73億元。歲入歲出短差97.77億元，連同債務還本100億元，尚須融資調度197.77億元，全數以前年度計賸餘彌平，因此104年度至107年度皆無需舉債。

柯文哲還說，107年度編列債務還本100億元，較上年度增編14億元，占稅課收入1224.01億元之8.17％，為北市府府近11年來最高，較公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少5％ （61.20億元）編列之最低水準，多還38.80億元。

另外，特別預算依前已審議通過預算編列舉債18.05億元，和100億元債務還本相抵，107年減債81.95億元，總預算及特別預算未償債務1898.61億元。柯文哲說，明年不僅不會舉債，還會很認真還債；比起其他縣市，北市債務實質有效控制。

柯文哲指，北市府社福利支出共310.99億元、較去年曾47.22億元，為最大支出，將來占比也會爬高。根據總預算報告，既有及近幾個月陸續公布社福政策包括，6-12歲兒童搭捷運優惠票價費用、兒童接種輪狀病毒疫苗費用、分級租金補貼新制補助低收及中低收入戶加碼差額；生育獎勵金、補助5歲以下兒童育兒津貼、2歲以下兒童托育補助等。

柯文哲說，如以453億元優先施政項目來看，最大筆是151.92億元的「強化社會支持」，如擴大公共托育與補助、興建公共住宅、老人活動據點等；第2大筆是139.66「健全都市發展」，如東西區門戶計畫、公有市場改建。第3大筆則是100.43億元的「精實良善治理」，主要為債務還本，餘額做參與式預算等。

不過他也說，很多議員長期反應毒品問題嚴重，市長將親任毒品防治小組組長，這將會是明年施政重點。