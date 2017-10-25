前瞻經費到位！ 南崁溪整治計畫年底發包

2017-10-25 15:23

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府水務局向中央爭取行政院前瞻基礎建設計畫補助1億9600萬元，「南崁溪水環境改善計畫」第一期總經費2億8千萬元已全數到位，水務局長劉振宇今天在說明會上宣布，年底前會發包南崁溪上游水質淨化工程及護岸整建工程，並新建印象大橋，串聯原本被阻隔的自行車道，預計108年完工。

桃園市長鄭文燦表示，市府配合前瞻計畫中的「全國水環境改善計畫」，第一期提出「南崁溪水環境改善計畫」，獲得中央補助1億9600萬元、地方自籌8400萬元，子計畫包含「經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造」、「南崁溪上游水質淨化工程」。

鄭文燦指出，「經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造」除了整建舊有護岸共310公尺外，由於這段自行車步道會受橋梁阻擋，將新建「印象大橋」串連上下游自行車步道。

劉振宇表示，水務局將沿河岸興建全長21公里的水岸自行車步道，但這段步道會被經國二號橋及大檜溪橋阻隔，新建「印象大橋」後，能連接既有的自行車步道，不必再進入一般道路與車爭道，以避免事故發生。

劉振宇說，印象大橋包含坡道總長655公尺、寬度4公尺，橋型呈S平面形狀，呈現河流彎曲之美，也能體驗「空中騎乘自行車」的樂趣；「南崁溪上游水質淨化工作」將於山尾滯洪池內，新建地下化礫間處理設施，預計削減75％污染源，提升滯洪景觀，工程預計108年全面完工。