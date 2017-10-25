賴中強：習近平若3連任、2021年恐台海危機

中共新一屆中央政治局常委出爐，7名常委排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。（法新社）

2017-10-25 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨閉幕，中央政治局7名新常委名單今出爐，對此，「經濟民主連合」召集人賴中強則分析，這份名單代表19大廢儲君，領導人習近平將連3任，2021年則要特別注意台海危機。

中共新一屆中央政治局常委出爐，7名常委排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。賴中強在臉書上表示，這份名單最大意義是，中共第四代領導人胡錦濤、溫家寶原先隔代指定的第六代接班人孫政才、胡春華全部落榜，連習近平嫡系接替孫政才出任重慶市委書記的陳敏爾也未獲選，七常委中完全沒有1960年後出身者。

賴中強認為這份名單透露的訊息就是，習近平打算終結「一代、兩任、十年」、「集體領導」、「隔代指定接班人」的「後天安門秩序」，2012年18大上台的習近平，已經不打算在2022年中共20大交棒下台，所以鐵了心不讓可能的接班人進入政治局常委。

賴中強分析，習近平三連任勢必引起中共黨內各派系的強力反彈，而將國家主席修改為可以三連任，必須修憲，設置黨主席需要修改黨章；屆時，習近平需要足夠大的「功績」或「外在危機」來轉移、鎮壓內部反彈，因此2022年以前，蓄意製造局部台海危機，逼台灣上談判桌，或者在南海或釣魚台製造局部衝突，就成為中國政權可能的選項。

賴中強推測，這樣的危機不可能等到2022年秋天20大再來操作，對於不斷強調「兩個百年奮鬥」完成「中華民族偉大復興」的習近平，2021年7月，中國共產黨建黨百年前後，是最可能的時間點。他也向大家呼籲，「屆時，台灣應如何因應？認清危機，我們還有幾年的準備時間」。