爭取參選新北市長 周錫瑋政策首曝光

國民黨前台北縣長周錫瑋盼將新北市打造成台灣的「電動車輛研發製造中心」，並推動室內、室外、產業3大面向的減碳。（記者張安蕎攝）

2017-10-25 14:53

〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨前台北縣長周錫瑋積極復出爭取參選新北市長，他的治理政策今天首度曝光，主張全面推動節能減碳，要將新北市打造成台灣的「電動車輛研發製造中心」，並推動室內、室外、產業3大面向的減碳，他也在致詞時呼籲，「不要再用燃油的交通工具！」

2018新北市長選舉，傳出藍營有多人有意角逐，周錫瑋率先發表政見，今天在國立台北大學邀集Gogoro、Volvo、Luxgen、電動Bus等發展綠能科技的產業界代表舉辦論壇，討論電動車輛的發展及綠能城市發展議題。

周錫瑋致詞時指出，他一直想全面推動減碳，包括節能交通工具、綠屋頂、道路植栽等戶外減碳及室內減碳，他已花費2年時間研究靠室內燈光即可成長開花的植栽，11月將在松菸文創園區向外界介紹這些減碳植物，另外他也希望降低工廠排放的二氧化碳，透過室內、室外、產業各方面一起減碳，才能發揮全面的效果。

周錫瑋說，他呼籲不要再用燃油的交通工具，因燃油時排出的空氣含有超微粒有毒金屬物質，吸入人體後便無法排出，是人類的健康殺手，若將來能減少燃油、燃煤機具，對身體健康將有很大幫助。

他也提及，先進國家明定燃油車即將走入歷史，而我國的電動車政策相對牛步；包括特斯拉等國際電動車廠，都跟台灣購買電動汽車零件，市場佔全球4分之1，台灣有這麼大的能力，未來在電動汽車發展上能扮演什麼腳色，值得大家討論。