吳敦義：2018透過公平機制產生人選

2017-10-25 14:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨首度由基層黨員直選產生的10個地方黨部主委，今日下午在中常會前集體宣誓就職，國民黨特別安排隆重儀式，由每位地方主委逐一將手中誓詞遞交給黨主席吳敦義，然後吳敦義再親手致送當選證書，吳敦義在致詞時鄭重宣示，明年地方選舉一定透過公平機制產生人選，國民黨不應該、也不會有任何基層、中層或所謂的高層，透過放話、情有獨鍾或暗中支持某位候選人。

吳敦義表示，透過今日的莊嚴場合，賦予國民黨歷史上第一次透過黨員選舉產生的10位地方黨部主委重要任務，他期許這些主委能幫助黨進一步團結所有的黨員，號召所有國民，未來不僅在黨務工作推展，乃至地方、中央選舉都能旗開得勝。

吳敦義並特別強調，2018地方公職選舉，全黨只有一個目標與原則，就是在各地人選的決定過程中，一定要維持2個基本準則，也就是要盡可能尋覓、挑選品德、操守、能力以及忠於黨與國民，最有機會旗開得勝的人選，而且不管是一人或二人以上，一定要有公平機制，透過登記、協調，深入了解人選口碑，然後再經可靠的民調見證，才產生提名人選，不應該也不會有任何基層、中層或所謂的高層，透過放話、情有獨鍾或暗中支持某位候選人。

吳敦義指出，由於最近一位有意參選人向黨部提出要求公平機制，因此他特別宣示，未來一定會一秉大公無私，尋找最具勝選機會的人選，並藉此讓國民黨在2020贏得勝選。

國民黨10個直選地方主委分別為台北市黨部主委黃呂錦茹、台南市黨部主委謝龍介、屏東縣黨部主委廖婉汝、花蓮縣黨部主委鄒永宏、台東縣黨部主委吳秀華、新北市黨部主委李乾龍、桃園市黨部主委楊敏盛、新竹縣黨部主委陳見賢、金門縣黨部主委林芳旋、連江縣黨部主委曹爾忠。