7項原民智慧創作權頒發了 違者最高罰六百萬元

今天公告的「阿美族馬太鞍部落部落領袖大禮冠盤帽」。（記者林彥彤攝）

2017-10-25 14:17

〔記者林彥彤／台北報導〕為保障原住民族傳統智慧創作不被不當使用，原住民族委員會今天首次頒發七項「原住民族傳統智慧創作專用權」，未來對於故意或過失而不法侵害智慧創作專用權者，將可依「原住民族傳統智慧創作保護條例」，最高可罰600萬元。

原民會今首度審定公告7項「原住民族傳統智慧創作專用權」，分別有「阿美族馬太鞍部落男性傳統服飾－五片流蘇裙」、「阿美族馬太鞍部落部落領袖大禮冠盤帽」、「阿美族太鞍濕地－巴拉告傳統捕魚技藝功法」、「鄒族特富野社」、「鄒族男女傳統服飾」、「賽德克族傳統家屋」和「邵族儀式性杵音」。

原民會主委夷將．拔路兒指出，過去沒有明定保障時，曾出現如宗教團體在紐約著鄒族服飾遊行、或是有民間公司打「葛瑪蘭」威士忌招牌等，這些可能都是未經該族族人授權就使用，而造成族人感覺不好等。

夷將．拔路兒表示，未來取得專用權的標的，包含服飾、音樂、歌曲或是雕塑等含有文化元素的傳統智慧創作權，都可禁止他人不當使用，不僅如此，如有業者想使用進一步開發文創商品時，也必須經過授權機制。

夷將．拔路兒說，今天頒發的七項「原住民族傳統智慧創作專用權」是開始，還有很多案件在申請中，審定過程還須要經過專家實際調查、了解，確認是文化創作是來自該族才會核發，若遇有違法使用者，也可依據「原住民族傳統智慧創作保護條例」裁罰，依侵害情節請求損害賠償新台幣5萬元以上、300萬元以下，情節重大者最高可罰600萬元。