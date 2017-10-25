看不到接班人 外媒︰習近平踏出獨裁第一步

中國新的政治局常委在人民大會堂亮相，由左至右分別為韓正、王滬寧、栗戰書、習近平、李克強、汪洋和趙樂際。（美聯社）

2017-10-25 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨閉幕，中央政治局7名新常委名單今揭曉，其中除三度入常的中國國家主席習近平與總理李克強外，其餘5人皆非會前被外界看好的「儲君」人選，不少外媒紛紛推測習近平很有可能在第2屆任期後繼續掌權，以69歲之齡開創「習獨裁時代」。

5年後恐繼續掌權

綜合外媒報導，中共政治局常委名單稍早公布，新一代中央權力核心人物也隨之出爐，其中並不包括一些符合年齡的潛在繼任者，就連受許多觀察家看好，57歲的陳敏爾與54歲胡春華亦雙雙出局。對此，英媒《BBC》刊文指出，上述現況令外界揣度習近平恐在5年後本屆任期結束繼續掌權。

美國《紐約時報》則報導，由於中共潛規則中，兩屆任期間的大會最重要的成果就是指定繼任者，又因本屆大會中並無條件合適的儲君人選入常，代表習近平已打破了從上世紀90年代訂立的不成文規矩，為的是延續己身實質權力的巔峰期。

《紐約時報》接著引述曾在北京清華大學任教的時事分析人士吳強的說法，表示若按過往的慣例來看，中國國家元首將在第2個任期結束後下台，但習近平很有可能打破此慣例，即便如期下台，吳強推測習仍可能謀求續任無正式期限的中共總書記，或是留任掌握國家武裝力量的中央軍委主席。