熱門陳敏爾、胡春華未入常 因習近平不想「立王儲」？

中共總書記習近平完成領導班子佈局。（美聯）

2017-10-25 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中共19屆中央政治局常委名單終於在今天揭曉，所有的人事猜測遊戲告一段落，之前被視為入常大熱門的廣東省委書記胡春華、重慶市委書陳敏爾卻被阻隔在常委大門外，根據港媒分析，主要是習近平想打破派系，尤其是已經遭到瓦解的「團派」，也免去用人唯親、「立王儲」的質疑。

《香港01》在中共中央政治局常委名單出爐之後，針對胡、陳兩位政治明星落榜一事，提出觀察。

據報導，胡春華曾是18大「隔代指定接班人」之一，長期被視為重點培養對象，不過，他身為共青團成員，在另位指定接班人孫政才落馬之後，立場顯得尷尬，習近平漸次瓦解「團派」所把持的地方勢力，並嚴厲批判共青團「不要老想着升官，也不要幻想做接班人」，更曾在一次黨內會議中劍指團派「矛盾就是這麼來的」，封殺胡春華上位之路。

另位被視為可能以「黑馬」姿態「入常」的陳敏爾，是18大後急升的政壇明星，尤其被視為習近平刻意提拔的舊屬之一，中國官媒更不斷吹捧其政績，急攻上位似乎是順理成章，但據知情人士的說法，習近平在廣泛徵求黨內意見之後，決定「盡量不破格」，更可免去「立王儲」的質疑。